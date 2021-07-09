استشاري: لهذا السبب المغنيسيوم مهم لجسدك

المواطن- محمد داوود- جدة

أوضح استشاري التغذية العلاجية الدكتور باسم نوري، أن نقص عنصر المغنيسيوم يلعب دورًا مهمًّا في وظائف الخلايا المختلفة، بما فيها التمثيل الغذائي للبروتينات والكربوهيدرات والدهون، كما أنه يخفض مستوى ضغط الدم ومقاومة الأوعية الدموية للأطراف، مبينًا أن هناك علامات تشير إلى نقص عنصر المغنيسيوم في الجسم منها زيادة التعب والتهيج وضعف الذاكرة، والتشنجات العضلية وفقدان الشهية والغثيان والتقيؤ وتغير لون البراز، وعدم انتظام النبض وآلام في القلب، تساقط الشعر وتقصف الأظافر، وكل ذلك يتم تحديدها عبر التحاليل والفحوصات الطبية.

يؤدي لخفض مستويات الكالسيوم:

وقال في تصريحات لـ”المواطن“: إن نقص هذا العنصر يؤدي إلى ضعف العظام، إذ يؤدي إلى خفض مستويات الكالسيوم في الدم، والذي يعتبر عنصرًا هامًّا في بناء العظام، كما وجدت دراسات أجراها باحثون أن نقص المغنيسيوم قد يتسبب في ارتفاع في ضغط الدم مما يرفع من فرص الإصابة بأمراض القلب، كما وجدت دراسات أخرى أن تناول مكملات المغنيسيوم قد ساعد على خفض مستويات ضغط الدم لدى الأشخاص الذين تناولوها بانتظام، ولكن لا زال الرابط بين ضغط الدم ونقص المغنيسيوم موضع المزيد من الدراسات.

أطعمة غنية بعنصر المغنيسيوم:

ولفت إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم ومنها الكاكاو المطحون، والشكولاتة، والبن المطحون، بذور الكمون، والأرز الكامل، وبذور دوار الشمس، والفول السوداني، بذور اليقطين المحمصة، بذور البطيخ والسردين المحفوظ بزيت الزيتون، والحلزون البري والمائي، والمحار، البطاطس، الذرة، التمر، الموز، البطاطا الحلوة، البندورة، البامية، العدس، الفاصوليا، الخضروات الورقية، الفول، الحليب كامل الدسم ومشتقاته، بجانب الشبت، النعناع، الريحان، الزعتر، فكل هذه العناصر مهمة للحصول على عنصر المغنيسيوم.

مصادر غذائية تضعف المغنيسيوم:

واختتم الدكتور نوري بالقول: إن هناك مصادر غذائية تضعف الحصول على عنصر المغنيسيوم، مثل الإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية مثل الوجبات السريعة واللحوم والمعجنات، وتناول المشروبات التي تؤدي إلى إدرار البول مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية، وتناول بعض الأنواع من الأدوية مثل أدوية الضغط، والتعرض للضغط والحالة النفسية المتعبة والقلق.

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