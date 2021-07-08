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استقبال أكثر من 21 ألف طلب قبول بـ جامعة الملك خالد
تقديم الدعم الفني لأكثر من 6 آلاف مستفيد

استقبال أكثر من 21 ألف طلب قبول بـ جامعة الملك خالد

2021/07/08
الساعة 10:42 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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استقبال أكثر من 21 ألف طلب قبول بـ جامعة الملك خالد
المواطن - الرياض

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد أن مساء اليوم الخميس الموافق 28 ذو القعدة هو موعد إغلاق بوابة القبول لطلبات القبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1443.

استقبال أكثر من 21 ألف طلب

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة، الدكتور عبدالمحسن القرني أنه تم استقبال أكثر من 21 ألف طلب قبول وسيستمر استقبال الطلبات حتى الساعة 11:59 من مساء اليوم الخميس، كما تم توفير الدعم اللازم للمتقدمين خلال فترة استقبال الطلبات، حيث تم الرد على أكثر من 6 آلاف طلب استفسار ما بين اتصال هاتفي وعن طريق خدمة الاستفسارات الكتابية. وأضاف “حرصًا من العمادة على تحسين خدماتها عملت العمادة على استطلاع رأي المتقدمين بشكل إلكتروني حيث بلغت نسبة تقييم سهولة تقديم طلبات القبول 92% في حين تجاوز تقييم خدمات القبول الإلكتروني بشكل عام نسبة 84%.

عمليات الفرز والترشيح آلية بالكامل

وأكد القرني أن جميع عمليات الفرز والترشيح آلية بالكامل دون تدخل بشري، وسيتم إعلان نتائج الترشيح للمتقدمين يوم السبت الموافق 30 ذي القعدة.

استقبال أكثر من 21 ألف طلب قبول بـ جامعة الملك خالد - المواطن


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