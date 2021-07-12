افتتاح مركز لقاحات كورونا بالمركز الحضري في مكة المكرمة

المواطن - واس

افتتح معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم مركز لقاحات كورونا (كوفيد – 19) بالمركز الحضري بحي العكيشية التابع للأمانة بالتعاون مع وزارة الصحة.

خدمات أساسية:

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة رعد الشريف أن مركز اللقاحات “الجديد” سيوفر جميع الخدمات الأساسية لتلقي لقاح فيروس كورونا، وصُمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة من الراغبين من المواطنين والمقيمين في أخذ جرعات التطعيم، ويديره نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، ويأتي امتداداً للعمل التشاركي الموحد بالتعاون مع وزارة الصحة للتوسع في مقار المراكز التي تقدم لقاح كورونا المستجد كوفيد – 19 في مكة المكرمة.

15 ألف مستفيد يوميًا:

وأضاف أن الطاقة الاستيعابية للمركز تصل إلى 15 الف مستفيد يومياً، مبيناً أن المركز يتضمن نقاط الفرز البصري ومنطقة الاستقبال والانتظار بطريقة منظمة تتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.

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