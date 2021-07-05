الأحوال المدنية توضح طريقة تصحيح اسم الفخذ باللغة الإنجليزية

المواطن - الرياض

ردت الأحوال المدنية على استفسار بشأن طريقة تعديل وتصحيح أي خطأ في اسم “الفخذ” باللغة الإنجليزية.

ولفتت الأحوال، في تغريدة لها عبر حساب “العناية بالعملاء”، إلى أن خدمة طلب تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية، هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من طلب تعديل الاسم باللغة الإنجليزية في سجله المدني عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد”.

الاستفادة من الخدمة:

وبالنسبة إلى الاستفادة من الخدمة فأوضحت الأحوال المدنية أنه كما يلي:

• تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد

• ثم تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات

متطلبات الخدمة:

نسخة من جواز السفر

المستفيدون من الخدمة:

المواطنون والمواطنات

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