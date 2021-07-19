الأحوال المدنية في مكة المكرمة تقدم خدماتها في المشاعر المقدسة

المواطن - واس

تشارك الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة في موسم الحج هذا العام بمكتب متكامل في المبنى رقم 33 الواقع في مجمع الدوائر الحكومية في المشاعر المقدسة بعربة متنقلة لتقديم خدماتها للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن.

خدمات الأحوال:

ويقدم المكتب والعربة المتنقلة الموجودة حاليا مقابل بوابة مجمع الدوائر الحكومية في المشاعر المقدسة، خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف أو مفقود عنها، وتسجيل الواقعات المدنية بهدف التسهيل على المستفيدين من الحصول على الخدمة بأسرع وأسهل الطرق.

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