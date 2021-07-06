الأخضر بطلًا لـ كأس العرب للشباب

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب السعودية ضد الجزائر في نهائي بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، بفوز الأخضر بهدفين مقابل هدف ليتوج باللقب.

منتخب السعودية يتقدم:

وبدأت مباراة منتخب السعودية ضد الجزائر التي أُقيمت على إستاد الدفاع الجوي بشكل سريع، وسط ضغط قوي من لاعبي الأخضر، ليتمكن مصعب الجوير من خطف الكرة بعد خطأ دفاعي ويهز الشباك عند الدقيقة الثانية.

واستمرت محاولات المنتخبين لتسجيل هدف جديد، وسط دفاعي قوي من اللاعبين، قبل أن يحصل منتخب السعودية على ركلة جزاء نفذها عبدالله رديف، إلا أن حارس المرمى أكرم وناس تصدى لها، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الوطني بهدف نظيف.

الأخضر يتوج بالذهب:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من المباراة، نجح المنتخب الجزائري تحت 20 عامًا في تسجيل التعادل عن طريق عادل بولبينه عند الدقيقة 53 بكرة رأسية مميزة، ليضغط منتخب السعودية بحثًا عن التقدم مجددًا.

وواصل لاعبو الأخضر الضغط بقوة، أملًا في التقدم مجددًا، قبل أن ينجح محمد سليمان في هز الشباك مستغلًّا عرضية من ركلة ركنية عند الدقيقة 77، لتنتهي المباراة بفوز منتخب السعودية وتتويجه بلقب كأس العرب للشباب.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة