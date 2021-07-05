الأخضر يتقدم على أوغندا بالشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة السعودية ضد أوغندا الودية، بتقدم الأخضر الأولمبي بهدف دون رد.

الأخضر يتقدم بهدف:

ويلعب منتخب السعودية تحت 23 عامًا ضد المنتخب الأوغندي الأول لكرة القدم الآن على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن استعدادات الأخضر لدورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

وبدأ المدير الفني سعد الشهري مباراة السعودية ضد أوغندا بتشكيل مكون من؛ محمد الربيعي، سعود عبدالحميد، خليفة الدوسري، عبدالباسط هندي، ياسر الشهراني، علي الحسن، سلمان الفرج، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري وعبدالله الحمدان.

وضغط منتخب السعودية الأولمبي منذ الدقائق الأولى، وسط دفاع قوي من لاعبي المنتخب الأوغندي، قبل أن يسفر الضغط عن تسجيل عبدالله الحمدان لهدف التقدم عند الدقيقة 40، ليمنح الأخضر التقدم في الشوط الأول.

المنتخب السعودي يستعد للأولمبياد:

ويخوض المنتخب السعودي معسكرًا في الرياض حاليًّا، استعدادًا للمشاركة في “أولمبياد طوكيو”، وتشهد التحضيرات تواجد ثلاثي فريق الهلال الأول، سلمان الفرج، سالم الدوسري وياسر الشهراني.

وأوقعت قرعة أولمبياد طوكيو 2020، المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في المجموعة الرابعة التي تضم بجواره منتخبات البرازيل، ألمانيا وكوت ديفوار، ويمكن الاطلاع على مواعيد المواجهات عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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