الأخضر يختبر جاهزيته للأولمبياد ضد رومانيا

المواطن - مروة نبيل

يخوض الأخضر تحت 23 عامًا بقيادة المدير الفني سعد الشهري، مساء اليوم الثلاثاء، آخر مبارياته الودية قبل دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

الأخضر يواجه رومانيا وديًا

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية تحت 23 عامًا ضد رومانيا، عند الساعة السابعة مساء الثلاثاء، على ملعب موغوسوايا، ضمن معسكره الإعدادي المقام هناك، قبل المغادرة إلى طوكيو تمهيدًا للمشاركة في الأولمبياد.

ويسعى سعد الشهري للتأكد من جاهزية جميع لاعبي الأخضر خلال ودية رومانيا اليوم، وتطبيق التكتيك المتوقع تنفيذه في مواجهات أولمبياد طوكيو، أملًا في الظهور بشكل مميز وخطف بطاقة التأهل إلى المرحلة التالية.

وخاض الأخضر العديد من المباريات الودية مع منتخبات مختلفة من أجل الاستعداد بأفضل شكل ممكن للأولمبياد، حيث واجه ساحل العاج، جنوب إفريقيا، المكسيك والأرجنتين، بالإضافة إلى مواجهة المنتخب الأول لكل من ليبيريا وأوغندا.

منتخب السعودية في الأولمبياد

وأعلن سعد الشهري مؤخرًا قائمة منتخب السعودية المشاركة في “أولمبياد طوكيو 2020″، والتي تضم 3 لاعبين فوق السن، وهم؛ سلمان الفرج، سالم الدوسري وياسر الشهراني، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتواجد الأخضر في المجموعة الرابعة بمنافسات أولمبياد طوكيو 2020، حيث سيفتتح مشواره بمواجهة ساحل العاج يوم 22 يوليو، ثم يلتقي ألمانيا يوم 25 من الشهر ذاته، ويختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمباراة البرازيل يوم 28 يوليو.

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