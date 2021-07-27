الأخضر يخوض مباراته الوداعية غدًا

المواطن - مروة نبيل

يستعد الأخضر تحت 23 عامًا لخوض مباراته الأخيرة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، يوم غد الأربعاء.

الأخضر يلعب مباراته الأخيرة ضد البرازيل

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي ضد البرازيل عند الساعة الحادية عشرة غدًا، على استاد سايتاما 2002، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في أولمبياد طوكيو 2020.

وقبل مباراة الغد، يحتل الأخضر المركز الأخير في المجموعة الرابعة بدون رصيد، ليتأكد توديعه لمنافسات أولمبياد طوكيو من مرحلة المجموعات، فيما تتصدر البرازيل الترتيب برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع كوت ديفوار، وبفارق نقطة عن ألمانيا.

المنتخب السعودي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية

وعلى الرغم من تلقي الأخضر لخسارتين متتاليتين في أولمبياد طوكيو 2020، إلا أن اللاعبين ظهروا بشكل مميز؛ ونالوا إشادة كبيرة، خاصة على الصعيد الهجومي، فيما عانى المنتخب السعودي دفاعيًا.

وبدأ المنتخب السعودي مشواره في الأولمبياد بالخسارة أمام كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف، وخطف الأنظار بمستواه خلال مواجهة ألمانيا، حيث كان ندًا قويًا، ونجح في فرض التعادل بنتيجة 2/2 حتى الدقيقة 75، قبل أن يستقبل الهدف الثالث، ليخسر المباراة.

ويطمح الأخضر بقيادة المدير الفني سعد الشهري، الظهور بشكل مميز ضد البرازيل غدًا، خاصة أن اللاعبين يخوضون اللقاء دون أي ضغوط بعد توديع الأولمبياد رسميًا، وسط آمال بنجاحهم في تحقيق نتيجة إيجابية.

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