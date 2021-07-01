الأخضر يسعى لتكرار تأهل 2018 أمام اليابان

المواطن - مروة نبيل

يطمح الأخضر بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد للظهور بشكل مميز خلال التصفيات الآسيوية النهائية، وخطف بطاقة التأهل إلى بطولة كأس العالم 2022.

الأخضر يبحث عن التأهل لمونديال 2022

وتُعد مباراة منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد نظيره الياباني من أقوى المواجهات ضمن منافسات التصفيات الآسيوية النهائية، نظرًا للمستوى المميز الذي يُقدمه المنتخبان خلال الفترة الماضية، واحتلالهما لمركز المتقدم.

وتشهد مباريات السعودية ضد اليابان تفوقًا للمنتخب الياباني، الأمر الذي يزيد من صعوبة مواجهتهما المرتقبة، حيث تقابلا 14 مرة في جميع المسابقات، ونجح الأخضر في تحقيق الفوز 4 مرات، وخسر في 9 لقاءات، وخيم التعادل على نتيجة مباراة واحدة.

ويسعى الأخضر لتكرار تأهله إلى كأس العالم من بوابة منتخب اليابان الأول لكرة القدم، حيث إن صعوده إلى نهائيات مونديال 2018 كان من خلاله، بعدما نجحت السعودية في الفوز في المباراة الشهيرة التي أُقيمت في سبتمبر 2017 بهدف فهد المولد.

وكان يحتاج منتخب السعودية الأول لكرة القدم إلى الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2018 بفارق الأهداف عن أستراليا الثالثة التي خاضت ملحقًا ضد سوريا، فيما كان يخوض المنتخب الياباني المباراة وهو متصدر المجموعة وضمن التأهل.

منتخب السعودية في التصفيات الآسيوية

وأسفرت مراسم قرعة التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، وأسفرت عن تواجد الأخضر في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، اليابان، أستراليا، عمان، الصين وفيتنام.

وتم تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى مجموعتين في التصفيات الآسيوية النهائية، حيث يتواجد 6 منتخبات في المجموعة الواحدة، ويتأهل المتصدر والوصيف إلى بطولة كأس العالم بشكل مباشر، فيما يخوض أصحاب المركز الثالث الملحق الآسيوي.

جدير بالذكر أن مباريات منتخب السعودية الأول لكرة القدم في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 ستُقام خلال الفترة من 2 سبتمبر المقبل، وحتى يوم 29 من شهر مارس.

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