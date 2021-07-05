الأخضر يواصل تدريباته في معسكر جدة

المواطن - مروة نبيل

واصل الأخضر تحت 17 عامًا، بقيادة المدير الفني عبدالوهاب الحربي، مساء اليوم الاثنين، تدريباته الجماعية ضمن معسكره الإعدادي المقامة حاليًّا في جدة.

الأخضر يواصل استعداداته:

وأدى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وتركّز العمل خلالها على سرعة التحولات من الدفاع للهجوم، واللعب إلى الأمام مع ترابط الخطوط الثلاثة.

ومن المقرر أن يواصل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا، مساء غدٍ الثلاثاء، تدريباته على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث انطلق معسكره في جدة منذ الأول من شهر يوليو الجاري.

المنتخب السعودي يستعد في جدة ومصر:

ويُعد معسكر الأخضر تحت 17 عامًا في جدة ومصر، هو الثالث الذي يخوضه ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، يعقبها عدة معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لمنافسات كأس آسيا.

واستدعى المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 17 عامًا، عبدالوهاب الحربي، 26 لاعبًا للتواجد في معسكر جدة ومصر حتى يوم 17 من شهر يوليو الجاري، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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