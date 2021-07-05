‎الرئيسية
الرياضة
الأخضر يواصل تدريباته في معسكر جدة
ضمن خطة الاستعداد لكأس آسيا

الأخضر يواصل تدريباته في معسكر جدة

2021/07/05
الساعة 11:39 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
الأخضر يواصل تدريباته في معسكر جدة جانب من المران - المصدر saff
المواطن - مروة نبيل

واصل الأخضر تحت 17 عامًا، بقيادة المدير الفني عبدالوهاب الحربي، مساء اليوم الاثنين، تدريباته الجماعية ضمن معسكره الإعدادي المقامة حاليًّا في جدة.

الأخضر يواصل استعداداته:

وأدى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وتركّز العمل خلالها على سرعة التحولات من الدفاع للهجوم، واللعب إلى الأمام مع ترابط الخطوط الثلاثة.

الأخضر تحت 17 عاما
جانب من المران – المصدر saff

ومن المقرر أن يواصل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا، مساء غدٍ الثلاثاء، تدريباته على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث انطلق معسكره في جدة منذ الأول من شهر يوليو الجاري.

 

المنتخب السعودي تحت 17 عاما
جانب من المران – المصدر @SaudiNT

المنتخب السعودي يستعد في جدة ومصر:

ويُعد معسكر الأخضر تحت 17 عامًا في جدة ومصر، هو الثالث الذي يخوضه ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، يعقبها عدة معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لمنافسات كأس آسيا.

واستدعى المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 17 عامًا، عبدالوهاب الحربي، 26 لاعبًا للتواجد في معسكر جدة ومصر حتى يوم 17 من شهر يوليو الجاري، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

وزير الري المصري: أبلغنا إثيوبيا رفضنا القاطع لبدء الملء الثاني لـ سد النهضة

وجه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري