الأخضر يواصل تدريباته والعمري يُشارك

المواطن - مروة نبيل

واصل الأخضر تحت 23 عامًا، بقيادة مدربه سعد الشهري، مساء الأحد، تدريباته الجماعية ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًا في رومانيا.

الأخضر يواصل استعداداته:

وأدى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب المركز الوطني التدريبي لمنتخب رومانيا، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى مرانًا استرجاعيًّا، في حين أجرت المجموعة الأخرى، مناورةً مصغّرة.

وشهدت تدريبات المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، مشاركة النجم عبدالإله العمري في أجزاء من الحصة التدريبية، بالإضافة إلى إكمال برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي، تمهيدًا لمشاركته في المران بالكامل.

وفي السياق ذاته، تابع القائم بأعمال سفارة المملكة لدى جمهورية رومانيا بالإنابة، عبدالله الشريف، مران الأخضر لتحفيز اللاعبين، وسيواصل المنتخب السعودي تدريباته، مساء الاثنين، استعدادًا لمواجهة رومانيا وديًّا، الثلاثاء.

المنتخب السعودي في الأولمبياد:

وأعلن سعد الشهري مؤخرًا قائمة المنتخب السعودي المشاركة في “أولمبياد طوكيو 2020″، والتي تضم 3 لاعبين فوق السن، وهم؛ سلمان الفرج، سالم الدوسري وياسر الشهراني، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتواجد الأخضر في المجموعة الرابعة بمنافسات أولمبياد طوكيو 2020، حيث سيفتتح مشواره بمواجهة ساحل العاج يوم 22 يوليو، ثم يلتقي ألمانيا يوم 25 من الشهر ذاته، ويختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمباراة البرازيل يوم 28 يوليو.

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