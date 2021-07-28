الأخضر يودع الأولمبياد بلا نقاط

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة السعودية ضد البرازيل ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “أولمبياد طوكيو 2020″، بخسارة الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تعادل السعودية ضد البرازيل

وبدأت المباراة التي أُقيمت على ملعب سايتاما 2002 بشكل سريع، ونجح السامبا في التقدم بعد مرور 14 دقيقة فقط عن طريق لاعبه ماتيوس كونها، بعد ركلة ركنية لكلاودينهو، لتشتعل أحداث المباراة بحثًا عن تسجيل مزيد من الأهداف.

وانتفض لاعبو الأخضر، وتمكن عبدالإله العمري من تسجيل التعادل من رأسية مميزة، مستغلًا كرة رائعة من لعبة ثابتة نفذها سلمان الفرج، واستمرت المحاولات لهز الشباك ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من مباراة السعودية ضد البرازيل بالتعادل.

منتخب البرازيل يتجاوز الأخضر



ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أجرى المدير الفني سعد الشهري تغييران بخروج سامي النجعي وعلي الحسن ودخول عبدالرحمن غريب ومختار علي عند الدقيقة 61، وسط ضغط من منتخب البرازيل لخطف الفوز.

ونجح منتخب البرازيل في تسجيل هدف ثانٍ، عن طريق لاعبه ريتشارليسون عند الدقيقة 76 بعد تلقيه تمريرة مميزة من برونو غيماريش، ليجري الشهري تغيير جديد لتنشيط الجانب الهجومي بخروج عبدالله الحمدان والدفع باللاعب فراس البريكان.

واستمرت المحاولات أملًا في تسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، ليدفع الشهري بالثنائي خالد الغنام وناصر العمران بدلًا من خليفة الدوسري وسلمان الفرج، ونجح منتخب البرازيل في تسجيل هدف ثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وانتهت مباراة السعودية ضد البرازيل بفوز السامبا بثلاثية أهداف مقابل هدف، ليتأهل إلى الدور التالي، فيما فشل الأخضر في حصد أي نقطة بمنافسات أولمبياد طوكيو 2020 بعد تلقيه 3 هزائم متتالية.

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