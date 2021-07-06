الأخضر يُعيد سيطرة آسيا على كأس العرب

المواطن - مروة نبيل

أعاد الأخضر للشباب سيطرة المنتخبات الآسيوية على لقب بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا، بعدما هيمنت الفرق الإفريقية على المسابقة في النسخ الأخيرة.

أخضر الشباب بطل العرب:

ولعب منتخب السعودية ضد الجزائر اليوم في نهائي بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بهدفين مقابل هدف ليتوج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وخطف منتخب السعودية الأنظار خلال مشاركته في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، حيث نجح في الإطاحة بمنتخب السنغال حامل اللقب بركلات الترجيح من الدور ربع النهائي، فيما تغلب على مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نصف النهائي.

الأخضر يُعيد السيطرة الآسيوية:

وتوقفت منافسات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب لمدة 20 عامًا تقريبًا، ولكن نجحت الفرق الإفريقية في السيطرة على المسابقة منذ عام 1989، ليتوجوا بـ4 ألقاب، قبل أن ينجح الأخضر في إعادة الهيمنة إلى المنتخبات الآسيوية مجددًا.

وتوج منتخب المغرب تحت 20 عامًا بلقب كأس العرب لمنتخبات الشباب نسختي 1989 و2011، قبل أن يحصد المنتخب التونسي اللقب عام 2012، وفازت السنغال بنسخة عام 2020، ولكنها ودعت النسخة الحالية أمام السعودية.

وكان الأخضر قد توج بلقب كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا في عام 1985، وحل وصيفًا في 3 نسخ أعوام 1983، 2011 و2012، قبل أن يحصد البطولة مرة ثانية اليوم بأداء مميز.

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