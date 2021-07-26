الأخطاء الفردية سبب خسارة الأخضر

المواطن - مروة نبيل

أعرب المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي، عن رضاه التام على المستوى الذي ظهر عليه الأخضر تحت 23 عامًا في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

أسباب خسارة الأخضر:

وعلق الصرامي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على مستوى الأخضر في منافسات الأولمبياد، قائلًا: “بصدق وأمانة راضٍ عن المستويات الفنية التي قدمها منتخبنا الأولمبي”.

وتابع: “المجموعة الصعبة التي وقع فيها الأخضر لم تكن (مخيفة) بل كانت عاملًا مساعدًا لتسجيل الأفضلية لنجومنا الذين كانوا الأحق بنقاط ألمانيا وساحل العاج.. سوء الحظ والأخطاء الفردية كشفت عن وجهها القبيح لأبطالنا”.

المنتخب السعودي يودع الأولمبياد:

ولعب المنتخب السعودي ضد ألمانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، وانتهت المباراة بخسارة الصقور بصعوبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الأخير في المجموعة الرابعة بدون رصيد، ليتأكد توديعه لمنافسات أولمبياد طوكيو من مرحلة المجموعات، فيما تتصدر البرازيل الترتيب برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع كوت ديفوار، وبفارق نقطة عن ألمانيا.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة