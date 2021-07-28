الأرجنتين تتعادل مع إسبانيا وتودع طوكيو 2020

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الأرجنتين ضد إسبانيا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، بالتعادل الإيجابي.

تعادل الأرجنتين ضد إسبانيا

وبدأت مباراة الأرجنتين ضد إسبانيا بضغط كبير من المنتخبين، إلا أن التعادل السلبي ظل سائدًا حتى الدقيقة 66، حينما نجح الماتادور في هز الشباك عن طريق لاعبه ميكي ميرينو بعد تلقيه تمريرة مميزة من داني أولمو.

وانتفض منتخب الأرجنتين بعد الهدف، ونجح توماس بيلمونتي في تسجيل التعادل عند الدقيقة 87 برأسية، بعد تنفيذ تياجو ألمادا لركلة ركنية، وضغط بحثًا عن هز الشباك وخطف الثلاث نقاط للتأهل، ولكن لم ينجح، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

وكان يحتاج منتخب الأرجنتين إلى الفوز من أجل خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من أولمبياد طوكيو 2020، فيما كان يكفي إسبانيا التعادل أو الفوز للصعود لربع النهائي، حيث رفعت رصيدها إلى 5 نقاط في الصدارة، ثم منتخب مصر بـ4 نقاط.

منتخب مصر يخطف التأهل

ولعب منتخب مصر ضد أستراليا اليوم، ونجح في تحقيق الفوز بهدفين دون رد؛ ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة، وتخطف بطاقة التأهل إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020، بفارق الأهداف عن التانغو.

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