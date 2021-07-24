الأرصاد : أمطار وبرد وسيول على جازان حتى الـ8 مساء

المواطن - الرياض

أصدر المركز الوطني لـ الأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان للسيول، على محافظات أبو عريش ، أحد المسارحة ، والحرث ، والدائر ، والريث ، الطوال ، والعارضة ، والعيدابي ، وصامطة ، وضمد ، وفيفا ، وهروب، وتشمل المناطق المفتوحة و الطرق السريعة .

وستستمر الحالة – بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، وتبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر).

كما توقع المركز أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض وتمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وطريق الساحل على طول البحر الأحمر.

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