الأرصاد: الحرارة تصل لـ 48 درجة مئوية في ثلاث مناطق اليوم

المواطن - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لليوم الخميس- بمشيئة الله- حالة من التقلبات الجوية بعدة مناطق.

أجواء حارة:

وتشمل الحالة الجوية أن يكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

سماء غائمة:

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، سماءً غائمةً جزئيًّا على مرتفعات نجران، وعسير، وجيزان، والباحة، ومكة المكرمة، تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة، تمتد إلى المرتفعات الجنوبية لمنطقة المدينة المنورة.

درجات الحرارة:

وتشمل الحالة نشاطًا في الرياح المثيرة للأتربة والغبار على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما يكون الطقس حارًّا ومستقرًّا على باقي مناطق المملكة.

أما عن درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 48 درجة مئوية في الدمام ورفحاء وحفر الباطن، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.

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