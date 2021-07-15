الأرصاد : الطقس صحو على مكة والمدينة وجدة

المواطن - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات المقبلة، أن تكون حالة الطقس صحوًا على مكة المكرمة و المدينة المنورة وجدة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 41 درجة, واتجاه الرياح شمالية غربية تتحول ليلاً شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 40-15كم/ساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 42، بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 37.

تنبيه من طقس المدينة المنورة

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بحالة الطقس على منطقة المدينة المنورة اليوم, عن حالة نشاط للرياح مثيرة للأتربة تشمل محافظات العلا، و الحناكية، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، مسببة لتدنٍ في مدى الرؤية.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء .

حالة الطقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جيزان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) ورياح نشطة على مناطق (المدينة المنورة، الشرقية،الرياض، نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على النصف الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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