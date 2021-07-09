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الأرصاد: القيصومة تسجل 48 ْ كأعلى درجة حرارة في المملكة
تلتها الأحساء والمدينة المنورة بـ 4ْ7 درجة مئوية

الأرصاد: القيصومة تسجل 48 ْ كأعلى درجة حرارة في المملكة

2021/07/09
الساعة 5:02 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار
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الأرصاد: القيصومة تسجل 48 ْ كأعلى درجة حرارة في المملكة
المواطن - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم الجمعة عن مدن المملكة الأعلى حرارة لهذا اليوم.

وسجلت القيصومة 4ْ8 كأعلى درجة حرارة، تلتها الأحساء 4ْ7 والمدينة المنورة 4ْ7، ثم رفحاء 4ْ6.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الطقس شديد الحرارة مصحوبًا برياح سطحية نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

الأرصاد: القيصومة تسجل 48 ْ كأعلى درجة حرارة في المملكة - المواطن

تقرير الأرصاد عن حالة الطقس

كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الجوف، تبوك، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ونجران، كذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على مرتفعات نجران، عسير، جيزان، الباحة ومكة المكرمة تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الأرصاد: القيصومة تسجل 48 ْ كأعلى درجة حرارة في المملكة - المواطنالأرصاد: القيصومة تسجل 48 ْ كأعلى درجة حرارة في المملكة - المواطن الأرصاد: القيصومة تسجل 48 ْ كأعلى درجة حرارة في المملكة - المواطن


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