الأرصاد : حفر الباطن تسجل أعلى درجات الحرارة غدًا

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقرير له عن حالة الطقس غدًا أن يحدث نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال المملكة ومنطقة الرياض يمتد حتى شرورة ونجران.

نشاط الرياح السطحية

فيما يشمل نشاط الرياح السطحية مع شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وطريق الساحل على طول البحر الأحمر. في حين يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، وتبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية على أجزاء من منطقة الرياض خاصةً الجنوبية منها ومرتفعات مكة المكرمة.

توقعات الأرصاد بشأن درجات الحرارة