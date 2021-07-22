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الأرصاد : حفر الباطن تسجل أعلى درجات الحرارة غدًا
نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار

الأرصاد : حفر الباطن تسجل أعلى درجات الحرارة غدًا

2021/07/22
الساعة 9:06 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الأرصاد : حفر الباطن تسجل أعلى درجات الحرارة غدًا معالم حفر الباطن
المواطن - الرياض

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقرير له عن حالة الطقس غدًا أن يحدث نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال المملكة ومنطقة الرياض يمتد حتى شرورة ونجران.

نشاط الرياح السطحية

فيما يشمل نشاط الرياح السطحية مع شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وطريق الساحل على طول البحر الأحمر. في حين يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، وتبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية على أجزاء من منطقة الرياض خاصةً الجنوبية منها ومرتفعات مكة المكرمة.

توقعات الأرصاد بشأن درجات الحرارة

أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية فمن المتوقع أن تشهد حفر الباطن أعلى درجة حرارة غدًا بواقع 47 مئوية تليها الأحساء بواقع 46 درجة.
أما عن باقي المدن فبيانها كما يلي:
المدينةالعظمىالصغرى
مكة4030
المدينة المنورة4231
الرياض4533
جدة3830
الدمام4434
أبها2816
تبوك4027
بريدة4531
حائل3930
الباحة2918
المدينةالعظمىالصغرى
عرعر4130
سكاكا4028
جازان3926
نجران3423
وادي الدواسر4029
شرورة3526
طريف3422
الطائف3222
القنفذة3930
ينبع3930
المدينةالعظمىالصغرى
العلا4031
الأحساء4634
حفر الباطن4733
بيشة3523
الوجه3528
رفحا4328
القريات3727
السودة1813

 


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