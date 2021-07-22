الأرصاد : حفر الباطن تسجل أعلى درجات الحرارة غدًا

المواطن - الرياض
توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقرير له عن حالة الطقس غدًا أن يحدث نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال المملكة ومنطقة الرياض يمتد حتى شرورة ونجران.
نشاط الرياح السطحية
فيما يشمل نشاط الرياح السطحية مع شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وطريق الساحل على طول البحر الأحمر. في حين يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، وتبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية على أجزاء من منطقة الرياض خاصةً الجنوبية منها ومرتفعات مكة المكرمة.
توقعات الأرصاد بشأن درجات الحرارة
أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية فمن المتوقع أن تشهد حفر الباطن أعلى درجة حرارة غدًا بواقع 47 مئوية تليها الأحساء بواقع 46 درجة.
أما عن باقي المدن فبيانها كما يلي:
أما عن باقي المدن فبيانها كما يلي:
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|مكة
|40
|30
|المدينة المنورة
|42
|31
|الرياض
|45
|33
|جدة
|38
|30
|الدمام
|44
|34
|أبها
|28
|16
|تبوك
|40
|27
|بريدة
|45
|31
|حائل
|39
|30
|الباحة
|29
|18
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|عرعر
|41
|30
|سكاكا
|40
|28
|جازان
|39
|26
|نجران
|34
|23
|وادي الدواسر
|40
|29
|شرورة
|35
|26
|طريف
|34
|22
|الطائف
|32
|22
|القنفذة
|39
|30
|ينبع
|39
|30
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|العلا
|40
|31
|الأحساء
|46
|34
|حفر الباطن
|47
|33
|بيشة
|35
|23
|الوجه
|35
|28
|رفحا
|43
|28
|القريات
|37
|27
|السودة
|18
|13
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