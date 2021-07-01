الأرصاد : درجات الحرارة 50 في القيصومة والأجواء الحارة مستمرة

المواطن - الرياض

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن القيصومة سجلت أعلى درجات الحرارة اليوم بين المدن السعودية حيث وصلت درجة الحرارة فيها إلى 50 مئوية، فيما كانت قمة السودة الأدنى حرارة بـ 16 درجة مئوية.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة

وقال المركز في أحدث بيان له تشير التوقعات بمشيئة الله إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة على المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية لمنطقتي الرياض والحدود الشمالية وأجزاء من منطقة المدينة المنورة خلال الثلاثة أيام القادمة، وأن تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 47-50 °م.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، القصيم والحدود الشمالية، كما تكون الفرصة مهيأة بإذن الله لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات عسير قد تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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