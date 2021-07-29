الأسهم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوى على الإطلاق

المواطن - متابعة

بلغت الأسهم الأوروبية مستويات قياسية مرتفعة اليوم الخميس، إذ أدت أرباح قوية من شركات سلع أولية كبيرة وإيرباص وغيرها إلى إضفاء حالة من الإيجابية على الأسواق، بينما تبددت المخاوف حيال تحركات للجهات التنظيمية في الصين.

الأسهم الأوروبية:

وصعد مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3% إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 463 نقطة في التعاملات المبكرة.

سهم إيرباص:

وقفز سهم إيرباص، أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم، 3.6% ليقدم أكبر دعم لمؤشر ستوكس 600، بعد أن رفعت الشركة بقوة توقعاتها لتسليمات الطائرات والأرباح للعام بالكامل.

وارتفع سهم توتال إنرجيز الفرنسية ورويال داتش شل المدرجة في المملكة المتحدة بنحو 2% لكل منهما، بعد أن أعلنتا عن إعادة شراء أسهم إذ تلقت أرباحهما دفعة من ارتفاع كبير لأسعار النفط والغاز.

سهم نوكيا:

وصعد سهم نوكيا الفنلندية لصناعة معدات الاتصالات 6.6% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لعام كامل، مع استفادتها من نقلة كبيرة في أداء أنشطتها.

ونزل سهم عملاق الأغذية نستله وسهم أنهاوزر بوش إنبيف المصنعة للجعة بعد الإعلان عن نتائجهما.

وتراجع سهم كريدي سويس 4.8% بعد أن أعلن البنك السويسري عن انخفاض بنحو 80% في أرباح الربع الثاني، متضرراً من تداعيات انهيار أركيجوس.

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