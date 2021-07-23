الألعاب الأولمبية 1964 سبب ظهور الحلقات الخشبية

المواطن - مروة نبيل

شهد حفل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 “أولمبياد طوكيو”، ظهور شعار الأولمبياد بحلقات خشبية، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات.

شعار الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 بالخشب

وانطلق، منذ قليل، حفل انطلاق أولمبياد طوكيو 2020 المقام في الملعب الأولمبي بالعاصمة اليابانية بالألعاب النارية المبهرة، وبدون حضور جماهيري بسبب جائحة كورونا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويأتي الخشب المستخدم في صناعة الحلقات الأولمبية من الأشجار المزروعة من البذور التي جلبها الرياضيون الدوليون في المرة الأخيرة التي استضافت فيها طوكيو دورة الألعاب الأولمبية عام 1964.

كورونا سبب تأجيل الأولمبياد

وكان من المقرر أن تُقام منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية شهر يوليو العام الماضي، إلا أن انتشار فيروس كورونا وقيود السفر بين الدول تسببا في تأجيلها إلى صيف 2021 بدون حضور جماهيري بسبب الإجراءات الاحترازية.

وتسببت جائحة كورونا في إيقاف جميع المسابقات الرياضية العام الماضي، قبل أن تعود الدوريات وبطولات الأندية القارية بدون جماهير، كما تم تأجيل كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” إلى العام الحالي أيضًا، وتوج منتخب إيطاليا باللقب.

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