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الأمر بالمعروف في القصيم ينهي استعداداته للعمل أثناء إجازة عيد الأضحى
تشمل وضع خطة لجميع هيئات المحافظات

الأمر بالمعروف في القصيم ينهي استعداداته للعمل أثناء إجازة عيد الأضحى

2021/07/13
الساعة 12:02 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الأمر بالمعروف في القصيم ينهي استعداداته للعمل أثناء إجازة عيد الأضحى
المواطن - القصيم

أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم استعداداته الميدانية والوقائية والتوعوية للعمل أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ، بتكليف العدد الكافي من أعضاء الهيئة مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا بما يحفظ سلامتهم أثناء أداء مهام عملهم.

الأمر بالمعروف في القصيم ينهي استعداداته للعمل أثناء إجازة عيد الأضحى - المواطن

تكثيف الجولات الميدانية: 

وتشمل الاستعدادات وضع خطة لجميع هيئات محافظات منطقة القصيم ترتكز على تكثيف الجولات الميدانية على الأسواق والمجمعات التجارية والأماكن العامة، يتخللها برامج توعوية ووقائية من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية في الشوارع والمجمعات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية تتضمن رسائل إرشادية ووقائية؛ وذلك بهدف توعية الناس وتثقيفهم بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

الأمر بالمعروف في القصيم ينهي استعداداته للعمل أثناء إجازة عيد الأضحى - المواطن

متابعة ودعم: 

وأوضح فضيلة مدير عام فرع منطقة القصيم، الشيخ خالد بن ناصر بن حميد، أن فرع الرئاسة بالمنطقة يحظى بدعم لا محدود من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وبمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

الأمر بالمعروف في القصيم ينهي استعداداته للعمل أثناء إجازة عيد الأضحى - المواطن


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