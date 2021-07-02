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الأمن العام: احذروا التعامل مع إعلانات الحج الوهمية
سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق أصحابها

الأمن العام: احذروا التعامل مع إعلانات الحج الوهمية

2021/07/02
الساعة 12:31 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الأمن العام: احذروا التعامل مع إعلانات الحج الوهمية
المواطن - الرياض

حذر المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، من الاستجابة لحملات الحج الوهمية أو التعامل معها، مؤكدًا أن الجهات الأمنية تتابع ما ينشر من إعلانات تهدف إلى الاحتيال على الراغبين في الحج، وسيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق أصحابها.

التسجيل عبر المسار الإلكتروني

وأوضح العميد الشويرخ أن وزارة الحج والعمرة أعلنت الوسيلة النظامية للتسجيل في حج هذا العام، هو المسار الإلكتروني الذي تتم فيه عمليات الترشح بالقبول آليًا، ومن خلال المسار يتم استعراض تسجيل شركات الحج النظامية ويستطيع المتأهل للحج التعرف عليها عبر رابط وزارة الحج التالي: ‏https://localhaj.haj.gov.sa .

الأمن العام: احذروا التعامل مع إعلانات الحج الوهمية - المواطن


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