الأمن العام يذكر بعقوبة الوصول إلى المسجد الحرام بدون تصريح

المواطن - الرياض

جدد الأمن العام، مساء أمس الأربعاء، التحذير من محاولة الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المحيطة به من دون التصاريح اللازمة.

غرامة 10 آلاف ريال:

وقال الأمن العام، في تغريدة عبر “تويتر” “غرامة (10,000) ريال لكل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة دون تصريح”.

مضاعفة العقوبة:

وتابع الأمن العام أن العقوبة والغرامة تتضاعف في حال التكرار خلال موسم الحج لهذا العام، وذلك بناء على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

شروط الحج:

واشترطت وزارة الحج والعمرة توفر عدد من الشروط لأداء فريضة الحج للعام الهجري الجاري، وتتمثل في ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في الحج خالية من الأمراض المزمنة.

كما اشترطت وزارة الحج والعمرة أن يقتصر أداء المناسك على الفئات العمرية من 18 إلى 65 عامًا للحاصلين على لقاح كورونا، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين “محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة”.

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