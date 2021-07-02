الأميرة فهدة آل سعود: جمعية تراؤف تقدم جهودًا جبارة لأيتام حفر الباطن

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

زارت صاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة بنت فهد آل سعود عضو مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة ورئيسة مؤسسة الفهدة الإنسانية عن بعد جمعية تراؤف⁩ لرعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن حيث اطلعت على ما تقدمه الجمعية من برامج وخدمات بنائية واجتماعية ومهارية للأيتام.

زيارة افتراضية

وقالت سمو الأميرة فهدة لـ “المواطن“: سعدت جدًا بزيارتي الافتراضية لِما رأت عيني من جهود جبارة تُقدم داخل صرح جمعية تراؤف للأيتام بمحافظة حفر الباطن، وفخورة بهذه الزيارة التي جمعتني بأشخاص قدموا الكثير للأيتام وأهاليهم وذللوا الصعاب وسخروا لهم كافة الإمكانات، وتمكينهم وأهاليهم بالتعليم والتطوير وتقديم البرامج التدريبية المتنوعة وتوجيههم والدعم النفسي والمعنوي.

وأضافت الأميرة فهدة: لامسني جدًا عمل الجمعية بكوني أيضًا يتيمة الأب منذ سن مبكر، ومن جمال ما رأيت النماذج القوية والمتمكنة من أبناء وبنات الجمعية موظفين بها وفخرت بهم وبالجميع وبما سمعت منهم، فإمكانيات الجمعية وكفاءاتها قائمة على متخصصين بهمه عالية وقادرة على تطبيق وصية الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- لليتيم في حديثه حين قال: (أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة).

واختتمت الأميرة فهدة بنت فهد: نتائج الجمعية وجهود القائمين عليها الرائعة لا يكفيهم الشكر بحقهم، وإنما جزاهم الله خيرًا، وكتب لهم الأجر وبارك فيهم في الدنيا والآخرة.

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