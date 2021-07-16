الأمير علي بن الحسين يؤدي اليمين نائبًا لملك الأردن

المواطن - متابعة

أدى الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية اليوم نائبًا للملك عبدالله الثاني، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.

يذكر أن الأمير علي هو الابن الثالث للعاهل الراحل الملك حسين، والأخ غير الشقيق للملك الحالي، وقد تولى عددًا من المناصب منها العسكرية قبل أن يتخلى عنها ويحافظ على مناصبه في حقل الرياضة.

مناصب قيادية

ومنذ 1999 كان قائدًا لقوات الأمن الخاصة بالملك في الحرس الجمهوري، وبقي حتى عام 2008، حين بدأ في تأسيس “المركز الوطني لإدارة الأمن والأزمات” الذي أصبح رئيسًا له منذ عام 2015، وتقاعد عام 2017 من منصبه في الجيش الأردني، وكان يحمل رتبة لواء في القوات المسلحة.

وبرز اسم الأمير في مجال الرياضة، خاصة بعد ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2015، وكان قبل ذلك وفي 2011 انتخب نائبًا لرئيس الاتحاد.

وهو يرأس اتحاد كرة القدم في بلاده منذ 1999، قبل أن يؤسس اتحاد كرة القدم لغرب آسيا عام 2000.

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