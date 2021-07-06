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الأمير محمد بن سلمان يعزي ولي العهد بدولة الكويت
في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح

الأمير محمد بن سلمان يعزي ولي العهد بدولة الكويت

2021/07/06
الساعة 2:17 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الأمير محمد بن سلمان يعزي ولي العهد بدولة الكويت
المواطن - واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح رحمه الله.

وقال سمو ولي العهد : ” تلقينا نبأة وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب ” .


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