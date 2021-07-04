الأندية الأكثر فوزًا بـ دوري المحترفين

المواطن - مروة نبيل

يُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الأكثر تحقيقًا للانتصارات في تاريخ دوري المحترفين منذ منافسات موسم 2008/ 2009.

الهلال الأكثر تحقيقًا للانتصارات:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أكثر الأندية تحقيقًا للفوز في تاريخ البطولة، والتي يتصدرها الهلال برصيد 238.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التتويج بآخر نسختين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في تحقيق أرقام قياسية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأندية الأكثر فوزًا في تاريخ دوري المحترفين:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في قائمة الأندية الأكثر فوزًا في تاريخ دوري المحترفين برصيد 186 فوزًا، يليه النادي الأهلي الذي نجح في الفوز 184 مرة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الرابع في قائمة الأندية الأكثر فوزًا في تاريخ منافسات الدوري السعودي للمحترفين برصيد 161 مرة، ثم نادي الاتحاد الذي تمكن من تحقيق الفوز 159 مرة.

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