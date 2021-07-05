الأهلي المصري ينتفض

المواطن - محمد سمعه

انتفض الفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري، أمس الأحد محققًا فوزًا عريضًا على نادي سموحة السكندري برباعية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري موسم 2020/2021.

الأهلي المصري يكتسح سموحة بعد لقاء بيراميدز

ورد الأهلي على تعادله المفاجئ مع نادي بيراميدز الخميس الماضي بهدفين لكل فريق، ليكتسح نادي سموحة برباعية دون رد في المباراة التي أُقيمت على ملعب ” الإسكندرية” أمس.

واستغل النادي الأهلي خسارة فريق المصري البورسعيدي من فريق البنك الأهلي دوريًا، ليفوز على سموحة ويصعد للمركز الثاني بفارق 16 نقطة عن نادي الزمالك المتصدر.

موعد المباراة المقبلة لـ الأهلي في الدوري المصري

وسيخوض الأهلي مباراته المقبلة بالجولة الـ26 من الدوري المصري ضد نادي المقاولون العرب حيث تُقام يوم الخميس المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

ونشر حساب الأهلي المصري عبر “تويتر” صورة للاعبين محمد الشناوي ومحمد شريف في مباراة سموحة، وهما يبتسمان، ردًا على تقارير إعلامية مصرية ذكرت أن الثنائي دخلا في شجار وتشابك بالأيدي في إحدى الحصص التدريبية في الأهلي، قبل مواجهة فريق سموحة، حيث أكدت الصورة أن العلاقة جيدة بين الثنائي ولا صحة لما ذُكر في بعض وسائل الإعلام الرياضية في مصر.

يذكر أن الأهلي سيواجه، نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 17 يوليو الجاري.

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