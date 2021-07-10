الأهلي يستدعي 28 لاعبًا لمعسكره الإعدادي في تونس

المواطن - محمد سمعه

استدعى المدرب الألباني بيسنك هاسي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي، 28 لاعبًا للمعسكر التحضيري للفريق الكروي الأول، المقرر إقامته في تونس.

28 لاعبًا في قائمة الأهلي للمغادرة إلى تونس:

وجاءت قائمة الراقي مكونة من: “معتز هوساوي، فهد مجرشي، ريان حامد، مناف أبو يابس، هاني الصبياني، عبدالله عبده، حسن العلي، ألكسندر ميتريتا، عثمان الحاج، حسين المقهوي، محمد المجحد، فراس الغامدي، نوح الموسى، عمر السومة، عبدالرحمن الصائبي، إياد مدني، زياد الجهني، هيثم عسيري، سلمان المؤشر، أحمد كساره، فيجسا، محمد مجرشي، ياسر المسيليم، محمد الزبيدي، محمد العويس، محمد خبراني، علي الأسمري، دانكلير لويس بيريرا”.

انتقادات قوية تطال السومة:

وفي وقت سابق، تعرض اللاعب السوري عمر السومة مهاجم الفريق الكروي الأول بـ الراقي، لانتقادات بالموسم المنصرم، بسبب تراجع مستواه؛ مما أثر سلبًا على مستوى الراقي.

وقال الناقد الرياضي أحمد الشهري في تصريحات لـ برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية: إنه كان يجب على إدارة ماجد النفيعي إنهاء عقد السومة وبيعه؛ كونه أصبح عبئًا على الفريق، وذلك بعد هبوط مستواه بشكل ملحوظ في موسم 2020/ 2021.

جدير بالذكر أن عقد عمر السومة مع النادي الأهلي ممتد حتى عام 2024.

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