الأهلي يضم السنغالي الحسن نداو رسميًّا

المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع اللاعب السنغالي الحسن نداو كرابع صفقة أجنبية للراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الحسن نداو قادم من فريق فاتح جراغومروك:

وانضم نداو صاحب الـ24 عامًا قادمًا من فريق فاتح جراغومروك التركي كما سبق له وأن لعب في صفوف فريق ساكر كوير داكار السنغالي.

ونشر حساب الراقي عبر “تويتر” مقطع فيديو أعلن من خلاله عن ضمه اللاعب نداو بعد دفع مبلغًا ماليًّا لناديه التركي للتعاقد معه.

نادو رابع صفقات الأهلي الأجنبية:

وأصبح نداو رابع صفقات الراقي الأجنبية بعد البرازيلي باولينيو ومواطنه دانكلير بيريرا والمقدوني أليوسكي.

وبوقت سابق، كشفت تقارير إعلامية عن صفقة محلية كبرى يسعى النادي الأهلي لإتمامها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الإعلامي الرياضي عطية البلادي عبر حسابه في “تويتر” : “مفاوضات يدعمها أحد المحبين للراقي مع لاعب محلي، وإذا حضر سيكون عنصرًا مهمًّا ولن أُزيد، فقط يا رب تتم”.

وكان الراقي احتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

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