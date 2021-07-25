الأهلي يفوز على الصفاقسي بهدف

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره الصفاقسي وديًّا بهدف دون رد، ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًّا في تونس.

الأهلي يحسم ودية الصفاقسي:

وبدأ بيسنيك هاسي المباراة الودية بتشكيل مكون من؛ عبدالرحمن الصانبي، محمد المجحد، محمد خبراني، دانكلير، هاني صبياني، نوح الموسى، فيليب برادريتش، فراس الغامدي، حسن العلي، سلمان المؤشر وعمر السومة.

وخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد الصفاقسي التونسي، قبل أن ينجح ريان حامد في هز الشباك، ودفع هاسي بالعديد من التغييرات خلال أحداث الشوط الثاني لتجهيز اللاعبين، لتنتهي المباراة بفوز الراقي بهدف نظيف.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكره الإعدادي حاليًّا في مدينة طبرقة التونسية، وسيستمر حتى يوم 31 من شهر يوليو الجاري، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الراقي يسعى لحل أزمة الكفاءة المالية:

على الجانب الآخر، تسعى إدارة الراقي برئاسة ماجد النفيعي للحصول على شهادة الكفاءة المالية رسميًّا، من أجل تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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