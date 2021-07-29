الأهلي يهدد صدارة الزمالك لـ الدوري المصري

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول بـ الأهلي في تحقيق فوز مهم وصعب على نادي أسوان بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2020/2021.

ملخص مباراة الأهلي وأسوان

وبدأ ضغط المارد الأحمر سريعًا لينجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب محمود عبد المنعم ” كهربا” بعد تمريرة متقنة من اللاعب حسين الشحات بالدقيقة الثانية والعشرين من عمر الشوط الأول.

وهبط أداء المارد الأحمر بعد ذلك لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، كثف النادي الأهلي من هجماته، لينجح في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب محمد شريف بالدقيقة الـ67 بعد عرضية متقنة من اللاعب التونسي علي معلول.

وتمكن فريق أسوان من تقليص الفارق بعد ذلك عبر اللاعب إيمانويل إيجيبتور بالدقيقة الـ86.

والتر بواليا يمارس هوايته المفضلة

وعاد اللاعب الكونغولي والتر بواليا لممارسة هوايته المفضلة وإحراز الأهداف بعد الدقيقة الـ90، لينجح في الدقيقة الـ94 من إحراز الهدف الثالث للمارد الأحمر بعد تمريرة جيدة من اللاعب حسين الشحات.

وأصبح رصيد الأهلي بعد الفوز 58 نقطة بالمركز الثاني، وبفارق 3 نقاط عن نادي الزمالك صاحب المركز الأول.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن برئاسة أحمد مجاهد عن تأجيل مباريات الدوري المصري وكأس مصر حتى إعداد جدول جديد لها وذلك بسبب تأهل منتخب مصر الأولمبي لدور الثمانية في أولمبياد طوكيو.

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