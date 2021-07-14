الأهلي يُحدد رابع صفقاته بعد صرف النظر عن أمرابط

المواطن - محمد سمعه

لا يزال النادي الأهلي يتحرك بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بأفضل الصفقات للمنافسة بقوة في الموسم الجديد.

وكان الراقي عانى في موسم 2020/2021 باحتلاله المركز الثامن في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويرغب الراقي في ضم ظهير أيسر للفريق الكروي الأول بعد رحيل البرازيلي لوكاس ليما، حيث سيكون المرشح الأبرز هو اللاعب محمد قاسم ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي.

الراقي تنافس مع النصر لحسم الصفقة

وبعد صرف النظر عن ضم المغربي نور الدين أمرابط الذي فضّل الاستمرار مع النصر، تتجه أنظار إدارة الراقي لضم محمد قاسم صاحب الـ26 عامًا الذي سبق له اللعب في الاتحاد والفيحاء قبل الانضمام إلى الفيصلي.

جدير بالذكر أن النصر كان أعرب عن رغبته في ضم محمد قاسم، لتعزيز مركز الظهير الأيسر في ظل تراجع مستوى اللاعب عبدالرحمن العبيد.

وقدم قاسم مع الفيصلي بموسم 2020/ 2021 أداءً مميزًا، كما ساهم في تتويج فريقه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2020/ 2021.

الأهلي مديون بـ 124 مليون ريال

وكانت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة قد أعلنت عن الديون المستحقة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجاء الأهلي في المركز الثالث، حيث بلغت ديونه 124 مليونًا و383 ألفًا و600 ريال، علمًا بأنه لا يُمكنه جدولة المستحقات.

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