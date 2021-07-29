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الاتحاد مهنئًا أحمد حجازي: تشرَّف أي حد
بعد تألقه في مجموعات الأولمبياد

الاتحاد مهنئًا أحمد حجازي: تشرَّف أي حد

2021/07/29
الساعة 6:06 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الاتحاد مهنئًا أحمد حجازي: تشرَّف أي حد حجازي
المواطن - مروة نبيل

حرص نادي الاتحاد على تهنئة نجمه أحمد حجازي بعد تألقه مع المنتخب المصري في منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “أولمبياد طوكيو 2020”.

الاتحاد يهنئ أحمد حجازي

واحتل أحمد حجازي المركز الأول في الاستفتاء الذي أجراه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن أفضل لاعب في مرحلة المجموعات، بعد تفوقه على البرازيلي ريتشارليسون، الياباني كوبو، والمكسيكي ألكسيس فيجا.

أحمد حجازي
حجازي

وعلق نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على أداء مدافعه قائلًا: “تشرَّف أي حَد.. تهانينا للنجم أحمد حجازي حصوله على جائزة الجماهير كأفضل لاعب في مرحلة الأدوار التمهيدية من أولمبياد طوكيو 2020”.

وتُعد هذه المشاركة هي الثانية لمدافع الاتحاد حجازي في منافسات دورة الألعاب الأولمبية، حيث إنه شارك في أولمبياد لندن، وينتظره إنجاز فريد في حالة مشاركته بالمباراة المقبلة، وسيكون أكثر اللاعبين المصرين ظهورًا بالأولمبياد.

 

أحمد حجازي
الاتحاد يبارك لحجازي – المصدر @ittihad

مصر إلى ربع النهائي

وكان المنتخب المصري قد نجح في الفوز على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وسيواجه المنتخب المصري تحت 23 عامًا نظيره البرازيلي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو 2020.


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