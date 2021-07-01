الاتحاد يتجنب خصم 3 نقاط

المواطن - مروة نبيل

تسير إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بخطى ثابتة نحو سداد الديون، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

الاتحاد يسدد مستحقات فيولا

وقال الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “سددت إدارة الاتحاد مستحقات وكيل اللاعبين فيولا، وبالتالي لن يتم خصم ثلاث نقاط في الموسم المقبل.. وكانت الإدارة قد سددت قبل يومين مستحقات اللاعب فيصل الخراع”.

وكان نادي الاتحاد قد سدد قبل يومين المستحقات المالية الخاصة بلاعبه السابق، فيصل الخراع، ليتجنب خصم 3 نقاط الموسم المقبل، كما أكد نائب رئيس مجلس الإدارة، أحمد كعكي قد أكد سابقًا بأن العميد لن يتعرض لخصم النقاط.

الأزمات المالية تُلاحق العميد

ووجهت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم، تحذيرًا للعميد بسبب امتناعه عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات، ووقعت عليه غرامة مالية ضخمة في حالة عدم السداد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكانت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة قد أعلنت عن الديون المستحقة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجاء العميد في الصدارة، حيث تجاوزت ديونه حاجز الـ140 مليون ريال.

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