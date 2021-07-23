الاتحاد يحدد بديل فواز القرني بعد رحيله

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي الاتحاد حدد البديل المناسب للحارس فواز القرني الذي أصبح قريبًا من الانضمام لنادي الشباب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

حارس القادسية على رادار العميد:

وكان الإعلامي حمزة الغامدي ذكر أن نادي الاتحاد مهتم بضم الحارس فيصل مسرحي حارس مرمى نادي القادسية بفترة الانتقالات الصيفية.

وشارك مسرحي خلال مسيرته في 110 مباراة استقبل خلالهم 156 هدفًا، بينما حافظ على شباكه في 20 مباراة فقط.

عرض الشباب المناسب لـ الاتحاد وفواز القرني:

وكان الإعلامي محمد البكيري، وجه عبر حسابه في “تويتر” رسالة لـ فواز القرني قبل شهر من الآن قائلًا: “حديث فواز عن إشكالياته مع وكيل أعماله، شأن يخصه وباب التقاضي مفتوح، وليس شأن الاتحاد، الذي يخص النادي، إذا كنت غير راغب بالبقاء أحضر أفضل عرض مُرضٍ للنادي من النصر أو غيره ومع السلامة”.

وسينضم القرني لـ الشباب، بعدما اشترى الليث المدة المتبقية في عقده مع نادي الاتحاد.

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