الاتحاد يحسم ثاني صفقاته

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، قد نجح في حسم صفقة المهاجم للفريق الكروي الأول؛ وذلك ليكون بديلًا للاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش.

العميد حدد المهاجم البديل

وأكد الناقد الرياضي محمد أبو هداية على أن العميد حدد بالفعل اسم المهاجم الذي سيضمه ليكون خلفًا للاعب ألكسندر بريجوفيتش، حيث أصبح رحيله قريبًا بسبب تواضع أرقامه ومستواه في آخر موسمين مع العميد.

يذكر أن العميد كان وضع اللاعب الإماراتي علي مبخوت نجم نادي الجزيرة الإماراتي، نصب أعينه وذلك للتعاقد معه بالميركاتو الصيفي، لكن الجزيرة يرفض التفريط في مبخوت صاحب الـ30 عامًا.

كذلك يفكر العميد في ضم اللاعب فابيو ليما صاحب الأصول البرازيلية ولاعب نادي الوصل الإماراتي ومنتخب الإمارات لكن اللاعب يفضل البقاء مع الوصل خلال الفترة المقبلة.

رأي محلل رياضي عن مهاجم الاتحاد يثير السخرية:

وفي يونيو الماضي، أثار رأي فني لأحد المحللين الرياضيين عن اللاعب ألكسندر بريجوفيتش سخرية جماهير نادي الاتحاد، وذلك بسبب المستوى المتواضع الذي ظهر به المهاجم الصربي مع الفريق الأول بالعميد آخر موسمين.

وكان علي كميخ المحلل الرياضي قال بأن جماهير العميد والنادي سيندمون في حال رحيل اللاعب بريجوفيتش ووصفه بأنه مهاجم متميز وسيكون لدى الأندية الأخرى، فرصة كبيرة للتعاقد معه في حال غادر العميد.

رأي علي كميخ أثار سخرية جماهير العميد، بسبب أرقام المهاجم الصربي صاحب الـ31 عامًا مع الفريق آخر موسمين.

وخلال موسم 2018/ 2019 لعب بريجوفيتش صاحب الـ30 عامًا 11 مباراة، ونجح في إحراز 7 أهداف، بينما في موسم 2019/ 2020 سجل اللاعب الصربي هدفًا واحدًا خلال 10 مباريات خاضها، أما في موسم 2020/ 2021 فسجل بريجوفيتش فقط 7 أهداف في 28 مباراة.

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