الاتحاد يحسم مصير عمر هوساوي

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية عن حسم إدارة نادي الاتحاد لمصير المدافع عمر هوساوي مع الفريق الكروي الأول بالعميد.

العميد سيجدد لـ عمر هوساوي:

وقال الإعلامي الرياضي علاء سعيد عبر حسابه في “تويتر”: “اتفق عمر هوساوي مع إدارة العميد على تجديد عقده الاحترافي الذي سينتهي بعد شهرين تقريبًا”.

وقدم هوساوي مستويات جيدة مع العميد، رغم قلة المشاركة بسبب الإصابات التي تعرض لها.

وكان هوساوي انضم إلى العميد قادمًا من نادي النصر.

كورونادو أول صفقة لـ الاتحاد في الميركاتو الصيفي:

يذكر أن العميد كان تعاقد أمس الأربعاء مع اللاعب البرازيلي إيجور كورونادو قادمًا من فريق الشارقة الإماراتي وذلك لتدعيم مركز صانع الألعاب.

ويهدف مجلس إدارة العميد إلى دعم الفريق الأول بأقوى الصفقات، خاصة أن الفريق ينافس آسيويًّا ومحليًّا في الموسم المقبل.

وكان العميد احتل المركز الثالث في جدول دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بموسم 2020/ 2021، كما تأهل الاتحاد كذلك للملحق بدوري أبطال آسيا.

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