الاتحاد يخوض 4 وديات في النمسا

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي الاتحاد، قبل قليل، عن المباريات الودية التي سيخوضها الفريق الأول لكرة القدم خلال معسكره الإعدادي المقام حاليًا في النمسا.

4 وديات لفريق الاتحاد

وسيلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مباراتين وديتين يوم 31 يوليو الجاري، حيث سيواجه غيرستهوفر في الحادية عشرة صباحًا، ثم يُلاقي غراتزر أي كاي عند الساعة الثالثة ونصف عصرًا.

ومن المقرر أن يلعب العميد ضد فارازدين في الرابع من شهر أغسطس المقبل، وسيواجه في اليوم التالي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري، وذلك وفقًا لحساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكان من المقرر أن يخوض الاتحاد مباراة ودية ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على استاد ليوبن في النمسا، ولكن تم إلغائها، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العميد يستعد للموسم الجديد

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا خارجيًّا في مدينة ليبون النمساوية حتى السادس من أغسطس المقبل، وذلك بعد إلغاء معسكر الإمارات بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

ويطمح المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي لتجهيز الفريق الأول لكرة القدم بنادي اللاعبين وتطبيق التكتيك المتوقع تنفيذه في المباريات الرسمية خلال المواجهات الودية.

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