الاتحاد يسعى لـ تجديد عقد 2 من نجومه

المواطن - محمد سمعه

يسير نادي الاتحاد بشكل جيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بضم الصفقات المطلوبة إضافة لتجديد عقد نجوم الفريق الأول المؤثرين حرصًا على الحفاظ على استقرار الفريق الكروي الأول.

خطة إدارة الاتحاد

وكشف الإعلامي ماجد هود عبر حسابه في “تويتر” على أن الهدف الأول لإدارة أنمار الحائلي هو التجديد للاعب سعود عبدالحميد، المتواجد حاليًا مع المنتخب السعودي الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

كذلك أفاد الإعلامي والناقد الرياضي هتان النجار أن العميد بصدد الإعلان عن تمديد عقد حارسه البرازيلي مارسيلو غروهي، الذي لعب دورًا مهمًا في احتلال العميد للمركز الثالث بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فواز القرني يُنهي مشواره مع العميد

جدير بالذكر أن إدارة نادي الاتحاد، كانت أعلنت أول أمس السبت عن رحيل الحارس فواز القرني لصفوف نادي الشباب، وذلك بعد الموافقة على رحيله.

وكان القرني طلب الرحيل للحصول على فرصة المشاركة بشكل منتظم أملًا في اللعب بشكل أساسي مع المنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة.

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