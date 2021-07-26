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الاتحاد يسعى لـ تجديد عقد 2 من نجومه
خلال فترة الانتقالات الصيفية

الاتحاد يسعى لـ تجديد عقد 2 من نجومه

2021/07/26
الساعة 1:25 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الاتحاد يسعى لـ تجديد عقد 2 من نجومه لاعبو الاتحاد - المصدر @ittihad
المواطن - محمد سمعه

يسير نادي الاتحاد بشكل جيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بضم الصفقات المطلوبة إضافة لتجديد عقد نجوم الفريق الأول المؤثرين حرصًا على الحفاظ على استقرار الفريق الكروي الأول.

خطة إدارة الاتحاد

وكشف الإعلامي ماجد هود عبر حسابه في “تويتر” على أن الهدف الأول لإدارة أنمار الحائلي هو التجديد للاعب سعود عبدالحميد، المتواجد حاليًا مع المنتخب السعودي الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

سعود عبدالحميد
سعود عبدالحميد – المصدر @ittihad

كذلك أفاد الإعلامي والناقد الرياضي هتان النجار أن العميد بصدد الإعلان عن تمديد عقد حارسه البرازيلي مارسيلو غروهي، الذي لعب دورًا مهمًا في احتلال العميد للمركز الثالث بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مارسيلو غروهي
غروهي

فواز القرني يُنهي مشواره مع العميد

جدير بالذكر أن إدارة نادي الاتحاد، كانت أعلنت أول أمس السبت عن رحيل الحارس فواز القرني لصفوف نادي الشباب، وذلك بعد الموافقة على رحيله.

وكان القرني طلب الرحيل للحصول على فرصة المشاركة بشكل منتظم أملًا في اللعب بشكل أساسي مع المنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة.

 


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