الاتحاد يعلن رسميًّا موافقته على مشاركة حجازي بـ الأولمبياد

المواطن - محمد سمعه

أعلنت إدارة نادي الاتحاد- قبل قليل- عن موافقتها على مشاركة المدافع المصري أحمد حجازي مع المنتخب المصري الأولمبي في أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو الجاري.

وأكد الاتحاد في بيان له عبر حسابه في “تويتر” أن موافقة إدارة أنمار الحائلي جاءت من منطلق العلاقات المتميزة التي تربط بين المملكة ومصر على كافة الأصعدة دعمًا للمنتخب المصري وتقديرًا لـ رغبة مدافع الاتحاد الذي يريد تمثيل منتخب بلاده في هذا المحفل العالمي.

قائمة منتخب مصر الأولمبي:

وضمت القائمة 3 لاعبين فوق السن وفقًا للوائح الأولمبياد وهم: “محمود حمدي الونش لاعب الزمالك المصري، حجازي لاعب الاتحاد، محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري”، حيث لم يتم استدعاء محمد صلاح بسبب عدم موافقة فريق ليفربول الإنجليزي على انضمامه للفراعنة.

حجازي يعزز صفوف دفاع المنتخب المصري:

وجاءت القائمة بشكل عام مكونة من: “محمد الشناوي، محمد صبحي، محمود جاد في حراسة المرمى، حجازي، الونش، محمد عبدالسلام، أسامة جلال، أحمد رمضان بيكهام، كريم العراقي، كريم فؤاد، أحمد أبو الفتوح في خط الدفاع، أكرم توفيق، عمار حمدي، ناصر ماهر، إمام عاشور في خط الوسط، رمضان صبحي، إبراهيم عادل عبدالرحمن مجدي، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن، ناصر منسي، أحمد ياسر ريان”.

يذكر أن منتخب مصر الأولمبي يلعب بالمجموعة الثالثة في أولمبياد طوكيو التي تضم منتخبات “أستراليا وإسبانيا والأرجنتين”.

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