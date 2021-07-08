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الاتفاق في طريقه لضم صفقة سويدية
لتدعيم صفوفه الموسم الجديد

الاتفاق في طريقه لضم صفقة سويدية

2021/07/08
الساعة 2:05 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الاتفاق في طريقه لضم صفقة سويدية روبن كوايسون
المواطن - مروة نبيل

يبدو أن نادي الاتفاق حسم صفقة نجم نادي ماينز الألماني ومنتخب السويد، روبن كوايسون، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.

الاتفاق يقترب من الإعلان عن الصفقة

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الخميس، مقطع فيديو يؤكد من خلاله التوقيع مع لاعب دون الإعلان عن التفاصيل، قبل أن يكتب تغريدة أخرى: “ماذا يقال عند الترحيب بشخص من السويد؟”.

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا أن نادي الاتفاق اقترب من التعاقد مع السويدي الدولي روبن كوايسون لتدعيم هجومه في الموسم المقبل، مشيرة إلى اتفاق الإدارة مع وكيل اللاعب، وينتظر توقيع العقود رسميًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

روبن كوايسون
كوايسون

فارس الدهناء الموسم الماضي

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بمستوى جيد خلال منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم، وحقق رقمًا مميزًا في تاريخ مشاركاته، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم منافسات الموسم الماضي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الخامس، وذلك بعد فوزه على الأهلي في الجولة الأخيرة.

الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر @SPL


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