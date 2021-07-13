الاتفاق يواصل تدريباته وانتظام الثلاثي الدولي

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، بقيادة مدربه خالد العطوي، تدريباته الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة باد تاتسمندورف النمساوية.

الاتفاق يواصل استعداداته:

ورفع خالد العطوي من وتيرة تحضيرات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بتدريب على فترتين صباحية ومسائية، حيث اشتملت الحصة الأولى بعد الإحماء على تمارين لياقية عبر مجموعتين.

وقسم مدرب فريق الاتفاق لاعبي الفريق الأول لكرة القدم إلى 4 مجموعات لتطبيق الجانب الفني والتي تركزت على التنظيم الدفاعي وتنويع الحلول التهديفية، قبل أن يختتم التدريب بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

وتركزت الحصة التدريبية الثانية والتي أقيمت في صالة اللياقة البدنية على تقوية العضلات وذلك من خلال 3 مجموعات، ومنح الجهاز الفني، يوم غد الأربعاء، راحة لجميع اللاعبين على أن تستأنف التدريبات الخميس.

الثلاثي الدولي ينتظم والسلولي:

على الجانب الآخر، وصل ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق محمد الكويكبي وحامد الغامدي، بالإضافة إلى حارس مرمى عبد الله البحري اليوم إلى مطار العاصمة النمساوية فيينا.

وتعذر سفر لاعب وسط الدولي سعد السلولي إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم إلى النمسا، بسبب تعرضه إلى فيروس كورونا، وسيخضع للحجر المنزلي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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