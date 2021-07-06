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الاستئناف تحدد موعداً للنظر في الدعوى المقامة ضد محمد الصيعري
وفق نظام مكافحة الإرهاب وتمويله

الاستئناف تحدد موعداً للنظر في الدعوى المقامة ضد محمد الصيعري

2021/07/06
الساعة 2:04 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الاستئناف تحدد موعداً للنظر في الدعوى المقامة ضد محمد الصيعري محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة
المواطن - واس

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لورود الإفادة من الجهة المختصة أن المدعى عليه / محمد علي الصيعري – سعودي – بموجب الهوية الوطنية رقم (1083885879) مغادر لمناطق الصراع، فقد جرى تحديد موعد للنظر في الدعوى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 17 / 12 / 1442هـ، الساعة الحادية عشرة والنصف.

الحكم غيابياً حال عدم الحضور

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة الإرهاب وتمويله.


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