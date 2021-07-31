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البحرين تشيد بكفاءة التحالف وتطالب المجتمع الدولي بردع ميليشيا الحوثي
استنكرت محاولة الميليشيا الهجوم على سفينة تجارية سعودية

البحرين تشيد بكفاءة التحالف وتطالب المجتمع الدولي بردع ميليشيا الحوثي

2021/07/31
الساعة 1:28 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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البحرين تشيد بكفاءة التحالف وتطالب المجتمع الدولي بردع ميليشيا الحوثي
المواطن - واس

استنكرت مملكة البحرين بشدة المحاولة العدائية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للهجوم على سفينة تجارية سعودية باستخدام طائرة مسيرة (مفخخة).

أعمال عدائية: 

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية اليوم أن هذه الأعمال العدائية المتكررة تعكس إصراراً واضحاً من الإرهابيين الحوثيين بمواصلة الاعتداءات الآثمة على المملكة وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وأشادت بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من إحباط الهجوم.

وشددت على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات رادعة ضد هذه الانتهاكات المتكررة التي تخالف كل القوانين الدولية، وتستهدف عرقلة حركة الملاحة البحرية بالمنطقة وحرية التجارة العالمية.


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