البدء بتطعيم الفئات العمرية من 12 – 18 عامًا بمركز لقاحات البكيرية

المواطن - واس

بدأت صحة القصيم ممثلةً في “مستشفى البكيرية العام” بتقديم الجرعة الأولى من لقاح “فايزر” للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا، في مركز اللقاحات بمركز الملك عبدالله الحضاري بمحافظة البكيرية، وذلك من خلال التسجيل والحصول على موعد عبر تطبيق “صحتي”.

دعوة جميع الطلاب إلى المبادرة لأخذ اللقاح

ودعت إدارة التعليم بمحافظة البكيرية جميع الطلاب والطالبات إلى المبادرة بأخذ اللقاح، وفق المواعيد المحددة لهم، مع الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية للحدّ من انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19″، وحفاظًا على صحة الجميع وسلامتهم مما يسهم -بإذن الله- في وقاية المجتمع من أخطار الفيروس، ويوفر بيئة تعليمية صحية.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة